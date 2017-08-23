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«Металлург» начал сезон с поражения от «Автомобилиста»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Автомобилисту» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Сергей Мозякин и Мэтт Эллисон, у гостей - Алексей Михнов, Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко и Франсис Паре.

25 августа «Металлург» примет «Трактор», а «Автомобилист» в тот же день сыграет на выезде с «Ладой».

Матч

Металлург Мг - Автомобилист - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Голы:

Михнов (Гареев, Торченюк), 11:27 (0:1). Мозякин 13:13 (1:1 - бол.). Эллисон (Осала), 38:27 (2:1). Обидин (Чесалин), 44:44 (2:2). Голышев (Мегалинский, Бек), 45:33 (2:3). Кучерявенко (Тичар), 52:50 (2:4). Паре 57:49 (2:5).

Место и дата

23 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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