«Металлург» начал сезон с поражения от «Автомобилиста»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко считает, что чересчур длинная лавка вредит в первую очередь самим московским армейцам.

ЦСКА, надо бы поделиться. Бери пример со СКА!

ЦСКА, надо бы поделиться. Бери пример со СКА! Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко считает, что чересчур длинная лавка вредит в первую очередь самим московским армейцам.