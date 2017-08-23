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Виталий Мутко: Дзюба разберется сам. Он не из тех, кто будет сидеть и ждать

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко оценил главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, а также прокомментировал игру Александра Кокорина и высказался о ситуации Артема Дзюбы.

«Я всегда был сторонником того, чтобы работало и вырастало побольше российских тренеров, и сейчас появилась целая плеяда молодых отечественных специалистов – Сережа Семак в «Уфе», Андрей Тихонов в «Крыльях Советов», Дмитрий Аленичев в «Енисее», Игорь Шалимов в «Краснодаре». Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров, помню его и как игрока, и рассматривали его приглашение в сборную России в качестве тренера, но тогда у него был контракт с «Манчестер Сити».

Конечно, для российского футбола это хорошо – это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками. А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков. Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения.

Саша Кокорин и прошлый сезон заканчивал на хорошем уровне, но сейчас, конечно, много зависит от тренера, какое место находит, как говорит с ним. Но и сам человек взрослеет, понимает ценности в жизни, что есть не только деньги, но и другие цели. Мы же помним, как он начинал: ярко выступал за «Динамо», был лидером команды, потом немного потерялся, а сейчас, если будет так работать, все у него будет хорошо. Всё определяет труд, талант – лишь небольшой процент в итоговом успехе.

Артем – хороший футболист, а также человек с характером и харизмой. Думаю, он сам разберется, он знает, как расставлять приоритеты. Я знаю только одно: это парень не из тех, которые будут сидеть и ждать, ему надо реализовываться», – цитирует Мутко ТАСС.

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