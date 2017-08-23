Главный селекционер «Динамо» Голубин покинул клуб

Руководитель селекционного отдела московского «Динамо» Геннадий Голубин покинул этот пост по собственному желанию.

«Меня никто не увольнял, я сам ухожу. Хочу сосредоточиться на своих футбольных проектах», - цитирует Голубина ТАСС.

Голубин возглавлял селекционное направление «Динамо» с января этого года.

Бело-голубые после семи туров чемпионата России занимают 10-е место, набрав восемь очков. В это летнее трансферное окно клуб пополнили Вандерсон, Тони Шуньич, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Хали Тиам, а также были выкуплены права на Кирилла Панченко.