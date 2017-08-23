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Тайлер Сегин: Рассчитываю на то, что буду играть в тройке с Радуловым

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Канадский нападающий «Далласа» Тайлер Сеген прокомментировал приход в команду российского форварда Александра Радулова. 

- Сначала я радовался, когда у нас появился такой вратарь, как Бен Бишоп. Потом мы взяли Ганзала. Я тогда подумал, что нам такой нападающий очень нужен. Но когда мы подписали Радулова, у меня голова пошла кругом. Я очень рад этому.

Мы с Радуловым будем играть вместе? Рассчитываю на это. Он играл в Восточной конференции, и я не так часто мог видеть его. Если честно, я посмотрел подборку моментов в YouTube, и он произвёл на меня впечатление. Он хорошо держит шайбу, может разыграть комбинацию, у него хорошая статистика. Он контролирует игру. Мне это нравится, - цитирует Сегина официальный сайт Лиги.

Напомним, в прошлом сезоне Александр Радулов защищал цвета «Монреаля». 

Нынешним летом он подписал пятилетний контракт с «Далласом» на общую сумму в 31 миллион долларов США. 


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