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«Амкар»: Провели таинственный ритуал и верим, что он поможет команде

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Амкара», по окончании тренировки перед матчем против тульского «Арсенала» команда провела таинственный ритуал.

«После тренировки административный штаб клуба провел на поле стадиона ритуал, суть которого мы не раскрываем, но верим, что он поможет нашей команде пополнять голевой счет и копилку очков», – говорится в сообщении клуба.

Матч 8-го тура РФПЛ с тульской командой «Амкар» проведет 26 августа. Начало встречи – в 15.00 мск.

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