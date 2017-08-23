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Эрик тен Хаг: Футболисты «Утрехта» достаточно подготовлены, чтобы выступить достойно

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

- Команда долго не проигрывает. Нет ли мандража, что завтра «Зенит» погонят вперед 50 тысяч болельщиков?
- На поле будут находиться 11 наших игроков и 11 игроков «Зенита». Это вопрос опыта игроков. Наши футболисты достаточно подготовлены, чтобы выступить достойно. Для нас это вызов, и мы готовы его принять. Нам интересно играть с такими командами.

- Как относитесь к тому, что тренируетесь на одном стадионе, а играть будете на другом?
- Такова данность, мы не можем повлиять на это. Но это никак не влияет на игру. На тренировке нам нужно размяться, расслабиться, подчеркнуть какие-то акценты предстоящего момента. Нам не важно, где тренироваться.

- 1:0 – достаточный задел перед ответным матчем? Достаточно ли будет одного забитого гола в Петербурге, чтобы пройти дальше?
- Да, в нашем случае получается, что нам будет достаточно забить один гол.

- Выйдете на удачу в том же костюме, что и в Утрехте? Вы тогда были в черном костюме и белых кроссовках.
- Если я их с собой взял – обязательно надену, - приводит слова тен Хага корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч «Зенит» - «Утрехт» состоится 24 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Первая встреча команд закончилась победой голландцев со счетом 1:0.

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?

Матч

Зенит - Утрехт

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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