«Крылья Советов» вышли в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Сызрань-2003»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Сызрань-2003» (2:0) в 1/32 финала Кубка России.
В составе самарского клуба дублем отметился Денис Ткачук (27-я и 90-я минуты).
Напомним, на стадии 1/16 финала турнира, игры которой пройдут 20 сентября, в борьбу вступят клубы премьер-лиги.
Матч
Сызрань-2003 - Крылья Советов - 0:2 (0:1)
Голы
Ткачук 27 (0:1). Ткачук 90 (0:2).
Место и дата
23 августа 18:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
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