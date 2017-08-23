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«Крылья Советов» вышли в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Сызрань-2003»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Сызрань-2003» (2:0) в 1/32 финала Кубка России.

 В составе самарского клуба дублем отметился Денис Ткачук (27-я и 90-я минуты).

 Напомним, на стадии 1/16 финала турнира, игры которой пройдут 20 сентября, в борьбу вступят клубы премьер-лиги.

Матч

Сызрань-2003 - Крылья Советов - 0:2 (0:1)

Голы

Ткачук 27 (0:1). Ткачук 90 (0:2).

Место и дата

23 августа 18:00, Кристалл, Онлайн-трансляция



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