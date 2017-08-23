«Крылья Советов» вышли в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Сызрань-2003»

Дмитрий Аленичев: Благодаря победе над «Читой» привезем команду премьер-лиги в Красноярск Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Читой» (1:1 в основное и дополнительное время, 8:7 - по пенальти) в 1/32 финала Кубка России.