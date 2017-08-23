Ригони стал игроком «Зенита», Руни прощается со сборной, а «Локо» встречает героя Евро-2016. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет дайджест главных новостей 23 августа.

1. Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони официально стал игроком «Зенита».

2. Футболист рассказал, что в качестве главного инициатора его трансфера выступил главный тренер питерского клуба Роберто Манчини.

3. Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии. 31-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 53 гола в 119 матчах.

4. «Енисей» Дмитрия Аленичева обыграл «Читу» в драматичной серии пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка России.

5. «Барселона» не теряет надежды заполучить полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.

6. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал подписание контракта с форвардом Эдером и рассказал о том, когда португалец сможет дебютировать в команде. Напомним, именно Эдер забил победный мяч сборной Португалии в финальном матче Евро-2016 с французами.



7. Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен в том, что ЦСКА пройдет швейцарский клуб «Янг Бойз» по сумме двух матчей в квалификации Лиги чемпионов.



8. Хабиб Нурмагомедов будет одним из комментаторов предстоящего мегафайта Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор. Напомним, поединок состоится 27 августа рано утром по московскому времени.



9. А сам ирландец убежден в том, что он сумеет взломать фирменную защиту Флойда и одержать досрочную победу.



10. Нападающий «Далласа» Тайлер Сеген с нетерпением ждет возможности сыграть в одной тройке с новичком команды Александром Радуловым.

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