«Барселона» включила Виллиана в список возможных трансферов

Полузащитник «Челси» Виллиан может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает France Football.

Согласно источнику, игрок сборной Бразилии вошел в список трансферных целей «Барселоны», которая продолжает вести поиски замены Неймару.

Ранее хавбек сообщил, что к нему проявляет интерес наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Добавим, что после прихода Антонио Конте футболист потерял место в стартовом составе.