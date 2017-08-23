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«Барселона» включила Виллиана в список возможных трансферов

Источник:  France FootballКомментарии

Полузащитник «Челси» Виллиан может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает France Football. 

Согласно источнику, игрок сборной Бразилии вошел в список трансферных целей «Барселоны», которая продолжает вести поиски замены Неймару.

Ранее хавбек сообщил, что к нему проявляет интерес наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Добавим, что после прихода Антонио Конте футболист потерял место в стартовом составе.

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