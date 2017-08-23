Комиссия РФС поддержала высокую оценку работы Еськова на матче «Спартак» – «Локомотив»

Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову за работу на матче «Спартак» - «Локомотив» (4:3) в 7-м туре РФПЛ, сообщил «Р-Спорт» источник в РФС.

Напомним, железнодороники проигрывали со счетом 0:2, но в конце первого тайма был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов, что внесло перелом в ход игры. Много споров вызвал и эпизод на 60-й минуте, когда хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на Денисе Глушакове.

«Комиссия поддержала оценку инспектора, согласившись с тем, что в работе Еськова грубых ошибок не было», - сказал собеседник агентства.