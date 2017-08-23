Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 5Автомобилист
Футбол  Арарат2 : 1Балтика
Хоккей  СКА0 : 1Слован
Футбол  Сызрань-20030 : 2Крылья Советов
Хоккей  Локомотив0 : 1ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Урби Эмануэльсон: «Утрехт» показал в предыдущих матчах, что может создать много голевых моментов

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Утрехта» Урби Эмануэльсон поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

- Какие воспоминания остались от поездки в Петербург в 2012 году, когда вы играли в «Милане»? Какой из составов «Зенита» сильнее: тот или нынешний?
- Если сравнивать – в том составе было больше известных имен. Сейчас новая сильная команда, которая достойно выступает в России и на мировом уровне. Что касается той поездки – не могу сказать, что тогда было что-то удивительное.

- Собираетесь продолжить традицию и снова забить «Зениту»?
- Естественно, мы этого хотим. Мы показали в предыдущих матчах, что можем создать много голевых моментов, - приводит слова Эмануэльсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Вынуждены приглашать новичков. 10 человек ушли!» «Зенит» готовится к «Утрехту»

Напомним, матч «Зенит» - «Утрехт» состоится 24 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Первая встреча команд закончилась победой голландцев со счетом 1:0.

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?

Матч

Зенит - Утрехт

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эрик тен Хаг: Футболисты «Утрехта» достаточно подготовлены, чтобы выступить достойноГлавный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча против «Зенита».Тень Бердыева над «Зенитом». Колонка Сергея МикуликаТень Бердыева над «Зенитом». Колонка Сергея МикуликаКолонка Сергея Микулика.«Зенит» разочаровал, а у ЦСКА появляется баланс». Непомнящий – о еврокубках«Зенит» разочаровал, а у ЦСКА появляется баланс». Непомнящий – о еврокубкахВалерий Непомнящий в интервью «Советскому спорту» высказал свое мнение о выступлении российских клубов в еврокубках.«Вынуждены приглашать новичков. 10 человек ушли!» «Зенит» готовится к «Утрехту»«Вынуждены приглашать новичков. 10 человек ушли!» «Зенит» готовится к «Утрехту»Ригони уже в команде, Дзюба и Шатов готовы играть, а Манчини пока не уверен, будут ли в «Зените» новые игроки.Дмитрий Полоз: Рассчитываем, что на матче с «Утрехтом» атмосфера будет как со «Спартаком»Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился мнением о предстоящем ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».
Хоккей
«Металлург» начал сезон с поражения от «Автомобилиста»
Хоккей
Тайлер Сегин: Рассчитываю на то, что буду играть в тройке с Радуловым
Футбол
Главный селекционер «Динамо» Голубин покинул клуб
Футбол
Виталий Мутко: Дзюба разберется сам. Он не из тех, кто будет сидеть и ждать
все новости
Утрехт
Утрехткалендарьстатистика
Урби Эмануэльсон
Урби Эмануэльсонвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости