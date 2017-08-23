Урби Эмануэльсон: «Утрехт» показал в предыдущих матчах, что может создать много голевых моментов

Полузащитник «Утрехта» Урби Эмануэльсон поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

- Какие воспоминания остались от поездки в Петербург в 2012 году, когда вы играли в «Милане»? Какой из составов «Зенита» сильнее: тот или нынешний?

- Если сравнивать – в том составе было больше известных имен. Сейчас новая сильная команда, которая достойно выступает в России и на мировом уровне. Что касается той поездки – не могу сказать, что тогда было что-то удивительное.

- Собираетесь продолжить традицию и снова забить «Зениту»?

- Естественно, мы этого хотим. Мы показали в предыдущих матчах, что можем создать много голевых моментов, - приводит слова Эмануэльсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч «Зенит» - «Утрехт» состоится 24 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Первая встреча команд закончилась победой голландцев со счетом 1:0.