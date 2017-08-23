Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 5Автомобилист
Футбол  Арарат2 : 1Балтика
Хоккей  СКА0 : 1Слован
Футбол  Сызрань-20030 : 2Крылья Советов
Хоккей  Локомотив0 : 1ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Читатели «Советского спорта» считают, что ЦСКА обыграет «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 23 августа, московский ЦСКА проведет на домашней арене ответный матч с швейцарским «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Читатели «Советского спорта» считают, что армейцы обыграют своего соперника с разницей в 1-2 мяча.

Напомним, игра стартует в 21.45 мск. Наш сайт будет вести текстовую трансляцию встречи.

Добавим, что первый матч подопечные Виктора Гончаренко выиграли со счетом 1:0.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Янг Бойз»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА объявил стартовый состав на ответную игру с «Янг Бойз»Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на ответный матч с «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.Александр Бубнов: ЦСКА не проиграет «Янг Бойз» и пройдет в групповой этапФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА – «Янг Бойз».Маурицио Сарри: «Ницца» оказалась сильным соперником и не позволила забить нам большеГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал итог ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Ниццей» (2:0).Михаил Грушевский: ЦСКА в матче с «Янг Бойз» устроит и ничья, но команда будет играть на победуШоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от ответного матча красно-синих с «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.«Зенит» разочаровал, а у ЦСКА появляется баланс». Непомнящий – о еврокубках«Зенит» разочаровал, а у ЦСКА появляется баланс». Непомнящий – о еврокубкахВалерий Непомнящий в интервью «Советскому спорту» высказал свое мнение о выступлении российских клубов в еврокубках.
Хоккей
«Металлург» начал сезон с поражения от «Автомобилиста»
Хоккей
Тайлер Сегин: Рассчитываю на то, что буду играть в тройке с Радуловым
Футбол
Главный селекционер «Динамо» Голубин покинул клуб
Футбол
Виталий Мутко: Дзюба разберется сам. Он не из тех, кто будет сидеть и ждать
все новости
Янг Бойз
Янг Бойзкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости