Читатели «Советского спорта» считают, что ЦСКА обыграет «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 23 августа, московский ЦСКА проведет на домашней арене ответный матч с швейцарским «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.
Читатели «Советского спорта» считают, что армейцы обыграют своего соперника с разницей в 1-2 мяча.
Напомним, игра стартует в 21.45 мск. Наш сайт будет вести текстовую трансляцию встречи.
Добавим, что первый матч подопечные Виктора Гончаренко выиграли со счетом 1:0.
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