ЦСКА объявил стартовый состав на ответную игру с «Янг Бойз»

Михаил Грушевский: ЦСКА в матче с «Янг Бойз» устроит и ничья, но команда будет играть на победу

Шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от ответного матча красно-синих с «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.