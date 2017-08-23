ЦСКА объявил стартовый состав на ответную игру с «Янг Бойз»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на ответный матч с «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Вернблум, Щенников, Фернандес, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Жамалетдинов, Миланов, Оланаре.
Источник фото: ЦСКА
Напомним, игра стартует в 21.45 мск. Наш сайт будет вести текстовую трансляцию встречи.
Добавим, что первый матч подопечные Виктора Гончаренко выиграли со счетом 1:0.
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