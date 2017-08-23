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«Трактор» всухую обыграл «Ладу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лада» дома уступила «Трактору» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе гостей отличились Пол Щехура и Артем Пеньковский.

25 августа «Лада» примет «Автомобилист», а «Трактор» в тот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».

Матч

Лада - Трактор - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Щехура (Якуценя, Бородкин), 6:51 (0:1). Пеньковский (Кручинин), 56:35 (0:2).

Место и дата

23 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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