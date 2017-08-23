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Игорь Шалимов: Смолов, скорее всего, выйдет в стартовом составе «Краснодара» в Белграде

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что нападающий Федор Смолов с большой долей вероятности выйдет в стартовом составе команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Скорее всего, он будет в стартовом составе. А что касается уровня его готовности - посмотрим, после такого перерыва набрать стопроцентную форму не так просто. Это делается через игры. Будем надеяться, что он завтра сыграет хорошо», - сказал Шалимов.

Игра пройдет в четверг в Белграде. Первый матч  завершился победой российского клуба со счетом 3:2.

Матч

Црвена Звезда - Краснодар

Место и дата

24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?

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