Игорь Шалимов: Смолов, скорее всего, выйдет в стартовом составе «Краснодара» в Белграде
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что нападающий Федор Смолов с большой долей вероятности выйдет в стартовом составе команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
«Скорее всего, он будет в стартовом составе. А что касается уровня его готовности - посмотрим, после такого перерыва набрать стопроцентную форму не так просто. Это делается через игры. Будем надеяться, что он завтра сыграет хорошо», - сказал Шалимов.
Игра пройдет в четверг в Белграде. Первый матч завершился победой российского клуба со счетом 3:2.
Матч
Место и дата
24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция
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