Сборная России обыграла Южную Корею на чемпионате мира в Аргентине
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России (не старше 18-ти лет) нанесли поражение сверстницам из Южной Кореи в рамках 1/8 финала чемпионата мира.
Встреча, которая состоялась в Аргентине, завершилась со счетом 3:1 (25:17, 25:16, 18:25, 25:18).
Весомый вклад в победу свое команды внесла Полина Шеманова, набравшая 20 очков. Также отметим 14 Валерю Шевчук (14 баллов) и Викторию Пушину (8 очков).
Чемпионат мира U18
Девушки
1/8 финала
Россия – Южная Корея – 3:1 (25:17, 25:16, 18:25, 25:18)
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