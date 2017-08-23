«Арарат» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Балтику»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московский «Арарат» дома обыграл калининградскую «Балтику» (2:1) в 1/32 финала Кубка России.
У хозяев поля отличились Давид Хурцидзе (9-я минута) и Сергей Давыдов (41-я), у гостей - Павел Степанец (23-я).
Напомним, на стадии 1/16 финала турнира, игры которой пройдут 20 сентября, в борьбу вступят команды премьер-лиги.
Матч
Голы
Хурцидзе 9 (1:0). Степанец 23 (1:1). Давыдов 40 (2:1).
Место и дата
23 августа 19:00, Спартаковец, Онлайн-трансляция
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