«Арарат» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Балтику»

«Крылья Советов» вышли в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Сызрань-2003» «Крылья Советов» на выезде обыграли «Сызрань-2003» (2:0) в 1/32 финала Кубка России.

Дмитрий Аленичев: Благодаря победе над «Читой» привезем команду премьер-лиги в Красноярск Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Читой» (1:1 в основное и дополнительное время, 8:7 - по пенальти) в 1/32 финала Кубка России.