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«Арарат» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Балтику»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Арарат» дома обыграл калининградскую «Балтику» (2:1) в 1/32 финала Кубка России.

У хозяев поля отличились Давид Хурцидзе (9-я минута) и Сергей Давыдов (41-я), у гостей - Павел Степанец (23-я).

Напомним, на стадии 1/16 финала турнира, игры которой пройдут 20 сентября, в борьбу вступят команды премьер-лиги.

Матч

Арарат - Балтика - 2:1 (2:1)

Голы

Хурцидзе 9 (1:0). Степанец 23 (1:1). Давыдов 40 (2:1).

Место и дата

23 августа 19:00, Спартаковец, Онлайн-трансляция

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