Винченцо Монтелла – о ситуации Ньянга: Я разочарован. Не ожидал от него

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ситуацию М'Байе Ньянга, который отказался от тренировок из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что французский форвард, за которого московский «Спартак» предлагает 20 млн евро, переживает депрессию. Согласно СМИ, на самом деле игрок занимается переходом в «Торино». Футболист обратился с этим вопросом к известному агенту Мино Райоле.

«Я разочарован. Выступление за такой клуб, как «Милан» должно стать причиной радости, а не стресса. Не ожидал от него. Надеюсь, совсем скоро он поправится. С другой стороны, я счастлив иметь такую команду, и рад видеть, как счастливы другие футболисты», – цитирует Монтеллу Football Italia.