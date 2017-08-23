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Винченцо Монтелла – о ситуации Ньянга: Я разочарован. Не ожидал от него

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ситуацию М'Байе Ньянга, который отказался от тренировок из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что французский форвард, за которого московский «Спартак» предлагает 20 млн евро, переживает депрессию. Согласно СМИ, на самом деле игрок занимается переходом в «Торино». Футболист обратился с этим вопросом к известному агенту Мино Райоле.

«Я разочарован. Выступление за такой клуб, как «Милан» должно стать причиной радости, а не стресса. Не ожидал от него. Надеюсь, совсем скоро он поправится. С другой стороны, я счастлив иметь такую команду, и рад видеть, как счастливы другие футболисты», – цитирует Монтеллу Football Italia.

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