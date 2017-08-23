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ЦСКА по буллитам обыграл «Локомотив»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив» дома уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе ярославцев штрафной бросок реализовал Денис Алексеев, у москвичей отличился Кирилл Капризов.

В серии буллитов точнее были армейцы: точку в матче поставил Грегг Скотт.

25 августа «Локомотив» примет «Слован», а ЦСКА в тот же день в гостях встретится с московским «Динамо».

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:2 Б. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Нестеров, Шалунов), 19:51 (0:1). Алексеев 30:52 (1:1).

Победный буллит:

Скотт - 1:2.

Место и дата

23 августа 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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