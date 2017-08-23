ЦСКА по буллитам обыграл «Локомотив»

«Локомотив» дома уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.



Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе ярославцев штрафной бросок реализовал Денис Алексеев, у москвичей отличился Кирилл Капризов.

В серии буллитов точнее были армейцы: точку в матче поставил Грегг Скотт.



25 августа «Локомотив» примет «Слован», а ЦСКА в тот же день в гостях встретится с московским «Динамо».