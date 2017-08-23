Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Слован»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1.

Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.

Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.

Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».