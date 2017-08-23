Олег Знарок: Слишком много эмоций оставили в матче с ЦСКА

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).

- Слишком много эмоций оставили в первой игре. Поэтому первый период не получился. Со второго начали играть в свою игру. Довели до победы - хорошо, молодцы.

- Насколько сложно было вернуть ребят в рабочее русло?

- Перед игрой казалось, что несложно. А после первого периода оказалось, сложно. В перерыве постарались вернуть.

- После гола Гусева вы показали пальцем на Витолиньша. Это была его идея выпустить Гусева в большинстве?

- Это моя идея заменить Коскрианту. Я видел, что Гусев немного подкипает. В том сезоне он был результативным. Я принял решение поставить его в большинство, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

В СКА рождается новое суперзвено. Оно способно помогать сборной на Олимпиаде

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1. Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.

Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.

Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».