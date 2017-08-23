Милош Ржига: Качество было на стороне СКА, они потихоньку разбегались

Главный тренер «Слована» Милош Ржига поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:7).

- Качество на стороне хозяев, они потихоньку разбегались. Во втором периоде сделали результат и доиграли матч. Мы не можем так играть с такой сильной командой. Мы должны больше биться, выполнять задачу. А мы сделали три технических ошибки, удалились. Так нельзя играть. Ребята не поняли задачу, мы позволили хозяевам играть в их игру. Нападающие не помогли защитником. Не были агрессивны. Хозяева ждали наших ошибок, а их было много. Нельзя думать, что если 1:0, можно делать, что хочется, - приводит слова Ржиги корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1. Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.

Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.

Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».