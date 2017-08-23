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Николай Прохоркин: Первый период против «Слована» мы проспали

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).

- Думаю, игра понравилась зрителям, мы тоже довольны, эмоции прекрасные.

- В первом периоде что не получилось?
- Тяжело отойти после таких эмоциональных игр, как с ЦСКА. Первый период мы проспали.

- Что разбудило во втором и в третьем?
- Пришли в себя и начали играть в свой хоккей.

- Коскинен сегодня несколько раз выручил команду?
- Не только сегодня. Это уже закономерность. Он делает свою работу прекрасно.

- У вас перспективные партнеры по звену. Как оцените ваше сочетание?
- Сочетание лучше не придумаешь. С Гусевым мы давно играем. Мне очень нравится.

- «Слован» играл жестко. Было много силовой борьбы. У всех все в порядке со здоровьем?
- Они всегда так играют грубо и может даже грязно. Ничего нового они не показали. У всех все в порядке.

- После такой победы тяжело не остановиться?
- Тут у каждого свое я. Все хотят играть, забивать и получать удовольствие от хоккея, - приводит слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1. Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.

Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.

Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».

Матч

СКА - Слован - 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)

Голы:

Вьеденски 16:48 (0:1). Прохоркин (Широков), 24:44 (1:1). Дацюк (Плотников, Зуб), 29:16 (2:1). Ковальчук (Дацюк, Херсли), 36:06 (3:1). Широков (Белов, Рыков), 46:31 (4:1). Ковальчук (Дацюк), 52:28 (5:1). Гусев (Дацюк, Херсли), 57:50 (6:1). Гусев 58:58 (7:1).

Место и дата

23 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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