Николай Прохоркин: Первый период против «Слована» мы проспали
Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).
- Думаю, игра понравилась зрителям, мы тоже довольны, эмоции прекрасные.
- В первом периоде что не получилось?
- Тяжело отойти после таких эмоциональных игр, как с ЦСКА. Первый период мы проспали.
- Что разбудило во втором и в третьем?
- Пришли в себя и начали играть в свой хоккей.
- Коскинен сегодня несколько раз выручил команду?
- Не только сегодня. Это уже закономерность. Он делает свою работу прекрасно.
- У вас перспективные партнеры по звену. Как оцените ваше сочетание?
- Сочетание лучше не придумаешь. С Гусевым мы давно играем. Мне очень нравится.
- «Слован» играл жестко. Было много силовой борьбы. У всех все в порядке со здоровьем?
- Они всегда так играют грубо и может даже грязно. Ничего нового они не показали. У всех все в порядке.
- После такой победы тяжело не остановиться?
- Тут у каждого свое я. Все хотят играть, забивать и получать удовольствие от хоккея, - приводит слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
В СКА рождается новое суперзвено. Оно способно помогать сборной на Олимпиаде
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1. Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.
Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.
Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».
Матч
СКА - Слован - 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)
Голы:
Вьеденски 16:48 (0:1). Прохоркин (Широков), 24:44 (1:1). Дацюк (Плотников, Зуб), 29:16 (2:1). Ковальчук (Дацюк, Херсли), 36:06 (3:1). Широков (Белов, Рыков), 46:31 (4:1). Ковальчук (Дацюк), 52:28 (5:1). Гусев (Дацюк, Херсли), 57:50 (6:1). Гусев 58:58 (7:1).
Место и дата
23 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция