Николай Прохоркин: Первый период против «Слована» мы проспали

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).

- Думаю, игра понравилась зрителям, мы тоже довольны, эмоции прекрасные.

- В первом периоде что не получилось?

- Тяжело отойти после таких эмоциональных игр, как с ЦСКА. Первый период мы проспали.

- Что разбудило во втором и в третьем?

- Пришли в себя и начали играть в свой хоккей.

- Коскинен сегодня несколько раз выручил команду?

- Не только сегодня. Это уже закономерность. Он делает свою работу прекрасно.

- У вас перспективные партнеры по звену. Как оцените ваше сочетание?

- Сочетание лучше не придумаешь. С Гусевым мы давно играем. Мне очень нравится.

- «Слован» играл жестко. Было много силовой борьбы. У всех все в порядке со здоровьем?

- Они всегда так играют грубо и может даже грязно. Ничего нового они не показали. У всех все в порядке.

- После такой победы тяжело не остановиться?

- Тут у каждого свое я. Все хотят играть, забивать и получать удовольствие от хоккея, - приводит слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1. Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.

Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.

Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».