Сергей Калинин: Хотелось выступить в матче-открытии против ЦСКА, но еще будет время

Нападающий СКА Сергей Калинин поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).

- Приятно выигрывать. Эмоции положительные. Сегодня еще порадуемся, а завтра уже будем готовиться к следующей игре.

- Почему первый период получился невзрачный?

- Много моментов создали, большую часть периода провели в зоне соперника. Так бывает, что много создаем. Хорошо, что потом из количества все перешло в качество и спокойно довели матч до конца.

- Обидно, что не сыграли с ЦСКА?

- Конечно, хотелось выступить в матче-открытии. Но еще время будет с такими соперниками поиграть.

- Сыгрались с Кетовым и Каблуковым?

- Здорово, много моментов создали, но не забили, - приводит слова Калинина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1. Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.

Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.

Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».