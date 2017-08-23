Артем Зуб: Уже привык к СКА и Петербургу, чувствую себя комфортно

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).

- Как себя ощущаете на второй сезон в команде?

- Все нормально. Уже привык к ребятам и к городу. Чувствую себя комфортно.

- Настолько комфортно, что уже и по воротам можно бросать и забивать шайбы?

- Всегда нужно бросать и забивать, и угрожать воротам соперника.

- Эпизод с вашим броском - это уже адаптация к игре команды или по примеру Белова решили всегда бросать?

- Меня вывели на хорошую позицию. С нее нужно было бросать в любом случае.

- После первого периода пошла другая игра. Вы как-то перестроились?

- Первый период был непростой. А дальше мы прибавили, и появился результат.

- После ЦСКА не показалось, что «Слован» грубая команда?

- Здесь больше габаритных игроков. Они любят силовую борьбу, поэтому игра получилась жесткая, - приводит слова Зуба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1. Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.

Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.

Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».