Артем Зуб: Уже привык к СКА и Петербургу, чувствую себя комфортно
Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).
- Как себя ощущаете на второй сезон в команде?
- Все нормально. Уже привык к ребятам и к городу. Чувствую себя комфортно.
- Настолько комфортно, что уже и по воротам можно бросать и забивать шайбы?
- Всегда нужно бросать и забивать, и угрожать воротам соперника.
- Эпизод с вашим броском - это уже адаптация к игре команды или по примеру Белова решили всегда бросать?
- Меня вывели на хорошую позицию. С нее нужно было бросать в любом случае.
- После первого периода пошла другая игра. Вы как-то перестроились?
- Первый период был непростой. А дальше мы прибавили, и появился результат.
- После ЦСКА не показалось, что «Слован» грубая команда?
- Здесь больше габаритных игроков. Они любят силовую борьбу, поэтому игра получилась жесткая, - приводит слова Зуба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
В СКА рождается новое суперзвено. Оно способно помогать сборной на Олимпиаде
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Слован» со счетом 7:1. Шайбы в составе армейцев забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков, а также Никита Гусев и Илья Ковальчук, оформившие дубли. Гости ответили точным броском Марека Вьеденски.
Петербуржцы имеют две победы в двух матчах, для словацкой команды это первая игра в чемпионате.
Следующий матч СКА проведет 25 августа против «Йокерита». «Слован» в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».
Матч
СКА - Слован - 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)
Голы:
Вьеденски 16:48 (0:1). Прохоркин (Широков), 24:44 (1:1). Дацюк (Плотников, Зуб), 29:16 (2:1). Ковальчук (Дацюк, Херсли), 36:06 (3:1). Широков (Белов, Рыков), 46:31 (4:1). Ковальчук (Дацюк), 52:28 (5:1). Гусев (Дацюк, Херсли), 57:50 (6:1). Гусев 58:58 (7:1).
Место и дата
23 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция