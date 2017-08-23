«Халл Сити» Слуцкого подписал защитника «Суонси» Кингсли (фото)
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
«Халл Сити» заключил соглашение с защитником «Суонси» Стивеном Кингсли, сообщает официальный твиттер «тигров».
Контракт с 23-летним шотландцем рассчитан на три года.
В минувшем сезоне Кингсли провел в чемпионате Англии 13 матчей, результативными действиями не отметился.
Напомним, выступающий в чемпионшипе «Халл Сити» возглавляет бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
📑 | We are delighted to confirm the signing of Stephen Kingsley from @SwansOfficial #WelcomeStephen pic.twitter.com/x2fMfXT72A— Hull City (@HullCity) 23 августа 2017 г.
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