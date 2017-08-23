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«Халл Сити» Слуцкого подписал защитника «Суонси» Кингсли (фото)

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

«Халл Сити» заключил соглашение с защитником «Суонси» Стивеном Кингсли, сообщает официальный твиттер «тигров».

Контракт с 23-летним шотландцем рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Кингсли провел в чемпионате Англии 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Напомним, выступающий в чемпионшипе «Халл Сити» возглавляет бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

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