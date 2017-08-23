«Халл Сити» Слуцкого подписал защитника «Суонси» Кингсли (фото)

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.