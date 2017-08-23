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ЦСКА – «Янг Бойз». Дзагоев удвоил преимущество армейцев (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня московский ЦСКА проводит ответную встречу с швейцарским «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

На данный момент счет в матче 2:0 в пользу российского клуба.

Автором первого гола стал защитник Георгий Щенников. Ассистировал ему с фланга Марио Фернандес.

Второй мяч ЦСКА на счету полузащитника Алана Дзагоева.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

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