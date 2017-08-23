ЦСКА – «Янг Бойз». Дзагоев удвоил преимущество армейцев (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня московский ЦСКА проводит ответную встречу с швейцарским «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.
На данный момент счет в матче 2:0 в пользу российского клуба.
Автором первого гола стал защитник Георгий Щенников. Ассистировал ему с фланга Марио Фернандес.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 1:0 45' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/dohLTt2EWv— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.
Второй мяч ЦСКА на счету полузащитника Алана Дзагоева.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 2:0 64' Алан Дзагоев (Общий счет 3:0) pic.twitter.com/zJJb4r66OJ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
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