ЦСКА – «Янг Бойз». Дзагоев удвоил преимущество армейцев (видео)

Сегодня московский ЦСКА проводит ответную встречу с швейцарским «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

На данный момент счет в матче 2:0 в пользу российского клуба.

Автором первого гола стал защитник Георгий Щенников. Ассистировал ему с фланга Марио Фернандес.

Второй мяч ЦСКА на счету полузащитника Алана Дзагоева.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.