Черчесов присутствует на матче ЦСКА – «Янг Бойз» (фото)

Сегодня московский ЦСКА проводит ответную встречу с швейцарским «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу российского клуба. Автором гола стал защитник Георгий Щенников. Ассистировал ему с фланга Марио Фернандес.

Отметим, что на трибунах присутствует наставник сборной России Станислав Черчесов.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.