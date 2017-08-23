Черчесов присутствует на матче ЦСКА – «Янг Бойз» (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня московский ЦСКА проводит ответную встречу с швейцарским «Янг Бойз» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.
На данный момент счет в матче 1:0 в пользу российского клуба. Автором гола стал защитник Георгий Щенников. Ассистировал ему с фланга Марио Фернандес.
Отметим, что на трибунах присутствует наставник сборной России Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов, главный тренер @TeamRussia следит за игрой #ЦСКАЯнгБойз#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч на #МатчТВ pic.twitter.com/zOLnH0iHMC— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
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