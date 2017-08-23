ЦСКА – «Янг Бойз». Щенников впервые забил в еврокубках (видео)

Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил гол в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойза».

Этот мяч стал первым для Щенникова в еврокубках за всю карьеру.

Напомним, 26-летний защитник выступает за ЦСКА с 2008 года. В еврокубках Щенников провел 60 матчей, из которых 42 - в Лиге чемпионов. Всего за армейский клуб игрок отыграл 261 матч.