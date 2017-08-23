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ЦСКА – «Янг Бойз». Щенников впервые забил в еврокубках (видео)

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил гол в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойза».

Этот мяч стал первым для Щенникова в еврокубках за всю карьеру.

Напомним, 26-летний защитник выступает за ЦСКА с 2008 года. В еврокубках Щенников провел 60 матчей, из которых 42 - в Лиге чемпионов. Всего за армейский клуб игрок отыграл 261 матч.

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 65 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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