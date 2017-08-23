ЦСКА – «Янг Бойз». Щенников впервые забил в еврокубках (видео)
Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил гол в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойза».
Этот мяч стал первым для Щенникова в еврокубках за всю карьеру.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 1:0 45' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/dohLTt2EWv— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.
Напомним, 26-летний защитник выступает за ЦСКА с 2008 года. В еврокубках Щенников провел 60 матчей, из которых 42 - в Лиге чемпионов. Всего за армейский клуб игрок отыграл 261 матч.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 65 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция