ЦСКА обыграл «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение швейцарскому «Янг Бойз» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Автором первого гола стал защитник Георгий Щенников, который отличился в добавленное время к первому тайму. Второй мяч оказался в сетке ворот на 64-й минуте, а его автором стал полузащитник Алан Дзагоев.

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Таким образом, армейцы выходят в групповой этап турнира, победив своего соперника по сумме двух матчей (3:0).

Отметим, что завтра, 24 августа, состоится жеребьевка, по итогам которой станут известны соперники ЦСКА. Начало – 19.00 мск.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Лига чемпионов

Плей-офф

Ответная игра

Первая встреча: 1:0