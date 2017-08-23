ЦСКА обыграл «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение швейцарскому «Янг Бойз» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
Автором первого гола стал защитник Георгий Щенников, который отличился в добавленное время к первому тайму. Второй мяч оказался в сетке ворот на 64-й минуте, а его автором стал полузащитник Алан Дзагоев.
Таким образом, армейцы выходят в групповой этап турнира, победив своего соперника по сумме двух матчей (3:0).
Отметим, что завтра, 24 августа, состоится жеребьевка, по итогам которой станут известны соперники ЦСКА. Начало – 19.00 мск.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Лига чемпионов
Плей-офф
Ответная игра
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Первая встреча: 1:0