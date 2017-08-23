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«Ливерпуль» и АПОЭЛ вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ливерпуль» и АПОЭЛ по сумме двух матчей переиграли своих соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Английский клуб в ответной встрече дома обыграл немецкий «Хоффенхайм» со счетом 4:2.

У хозяев поля отличились Эмре Джан (10-я и 21-я минуты), Мохамед Салах (18-я) и Роберто Фирмино (63-я), у гостей - Марк Ут (28-я) и Сандро Вагнер (79-я).

В первом матче мерсисайдцы также были сильнее - 2:1.

АПОЭЛ, в свою очередь, в Праге сыграл вничью (0:0) с «Славией».

В Никосии кипрский клуб обыграл чешскую команду со счетом 2:0.

Своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов «Ливерпуль» и АПОЭЛ узнают в четверг. Жеребьевка в Монако начнется в 19:00 мск.

Матч

Ливерпуль - Хоффенхайм - 4:2 (3:1)

Голы

Джан 11 (1:0). Салах 18 (2:0). Джан 21 (3:0). Ют 28 (3:1). Фирмино 63 (4:1). Вагнер 79 (4:2).

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

23 августа 21:45, Энфилд, Онлайн-трансляция

Матч

Славия - АПОЭЛ - 0:0

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

23 августа 21:45, Эден Арена, Онлайн-трансляция

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