«Ливерпуль» и АПОЭЛ вышли в групповой этап Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и АПОЭЛ по сумме двух матчей переиграли своих соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Английский клуб в ответной встрече дома обыграл немецкий «Хоффенхайм» со счетом 4:2.

У хозяев поля отличились Эмре Джан (10-я и 21-я минуты), Мохамед Салах (18-я) и Роберто Фирмино (63-я), у гостей - Марк Ут (28-я) и Сандро Вагнер (79-я).

В первом матче мерсисайдцы также были сильнее - 2:1.

АПОЭЛ, в свою очередь, в Праге сыграл вничью (0:0) с «Славией».

В Никосии кипрский клуб обыграл чешскую команду со счетом 2:0.

Своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов «Ливерпуль» и АПОЭЛ узнают в четверг. Жеребьевка в Монако начнется в 19:00 мск.

Матч Ливерпуль - Хоффенхайм - 4:2 (3:1) Голы Джан 11 (1:0). Салах 18 (2:0). Джан 21 (3:0). Ют 28 (3:1). Фирмино 63 (4:1). Вагнер 79 (4:2). Судья: Даниэле Орсато (Италия) Место и дата 23 августа 21:45, Энфилд, Онлайн-трансляция