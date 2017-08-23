Фанаты «Балтики» устроили перепалку с игроками команды после поражения от «Арарата»
Источник: ТАССКомментарии
Игроки «Балтики» вступили в словесную перепалку со своими болельщиками после гостевого поражения от московского «Арарата» в 1/32 финала Кубка России, сообщает ТАСС.
Выступающий в ФНЛ калининградский клуб проиграл «Арарату» со счетом 1:2 и выбыл из турнира. После матча фанаты «Балтики» устроили перепалку с полузащитником Виктором Свежовым и нападающим Антоном Кобялко, обвинив их в плохой игре.
«Балтика» занимает седьмое место в первенстве ФНЛ.
Матч
Голы
Хурцидзе 9 (1:0). Степанец 23 (1:1). Давыдов 40 (2:1).
Место и дата
23 августа 19:00, Спартаковец, Онлайн-трансляция
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