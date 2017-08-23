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Фанаты «Балтики» устроили перепалку с игроками команды после поражения от «Арарата»

Источник:  ТАССКомментарии

Игроки «Балтики» вступили в словесную перепалку со своими болельщиками после гостевого поражения от московского «Арарата» в 1/32 финала Кубка России, сообщает ТАСС.

Выступающий в ФНЛ калининградский клуб проиграл «Арарату» со счетом 1:2 и выбыл из турнира. После матча фанаты «Балтики» устроили перепалку с полузащитником Виктором Свежовым и нападающим Антоном Кобялко, обвинив их в плохой игре.

«Балтика» занимает седьмое место в первенстве ФНЛ.

Матч

Арарат - Балтика - 2:1 (2:1)

Голы

Хурцидзе 9 (1:0). Степанец 23 (1:1). Давыдов 40 (2:1).

Место и дата

23 августа 19:00, Спартаковец, Онлайн-трансляция

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