Фанаты «Балтики» устроили перепалку с игроками команды после поражения от «Арарата»

Игроки «Балтики» вступили в словесную перепалку со своими болельщиками после гостевого поражения от московского «Арарата» в 1/32 финала Кубка России, сообщает ТАСС.

Выступающий в ФНЛ калининградский клуб проиграл «Арарату» со счетом 1:2 и выбыл из турнира. После матча фанаты «Балтики» устроили перепалку с полузащитником Виктором Свежовым и нападающим Антоном Кобялко, обвинив их в плохой игре.

«Балтика» занимает седьмое место в первенстве ФНЛ.