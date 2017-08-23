«Карабах» и лиссабонский «Спортинг» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Карабах» из Азербайджана уступил «Копенгагену» из Дании со счетом 1:2, но вышел в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (2:2, у «Карабаха» в активе гол, забитый на выезде).
В другом матче встречались румынская «Стяуа» и лиссабонский «Спортинг». Португальцы обыграли своего соперника в гостях со счетом 5:1. В первой игре команды разошлись миром (0:0).
Отметим, что завтра, 24 августа в 19.00 мск состоится жеребьевка группового этапа.
Матч
Копенгаген - Карабах - 2:1 (1:0)
Голы
Сантандер 45 (1:0). Ндлову 63 (1:1). Павлович 66 (2:1).
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
23 августа 21:45, Паркен, Онлайн-трансляция
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