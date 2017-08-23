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«Карабах» и лиссабонский «Спортинг» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Карабах» из Азербайджана уступил «Копенгагену» из Дании со счетом 1:2, но вышел в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (2:2, у «Карабаха» в активе гол, забитый на выезде).

В другом матче встречались румынская «Стяуа» и лиссабонский «Спортинг». Португальцы обыграли своего соперника в гостях со счетом 5:1. В первой игре команды разошлись миром (0:0).

Отметим, что завтра, 24 августа в 19.00 мск состоится жеребьевка группового этапа.

Матч

Копенгаген - Карабах - 2:1 (1:0)

Голы

Сантандер 45 (1:0). Ндлову 63 (1:1). Павлович 66 (2:1).

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

23 августа 21:45, Паркен, Онлайн-трансляция

Матч

Стяуа - Спортинг - 1:5 (1:1)

Голы

Думбия 13 (0:1). Мараньяо 20 (1:1). Акунья 60 (1:2). Мартинш 64 (1:3). Дост 75 (1:4). Батталья 88 (1:5).

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

23 августа 21:45, Стяуа, Онлайн-трансляция

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