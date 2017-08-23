Определились участники и состав корзин перед жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определились все участники группового этапа турнира и состав корзин перед жеребьевкой.
1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтер».
2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».
3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм Хотспур», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».
4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».
Жеребьевка в Монако начнется в четверг в 19:00 мск.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически