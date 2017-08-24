Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» вернулся в Лигу чемпионов - турниру, которому он принадлежит
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Сегодня в ответном матче раунда плей-офф квалификации турнира английский клуб дома обыграл «Хоффенхайм» (4:2). Первый матч мерсисайдцы также выиграли со счетом 2:1.
«Замечательный сегодня вечер, замечательная была атмосфера (на стадионе) и мы сыграли замечательно в начале матча, а затем сохраняли темп. Мы позволили сопернику забить два мяча, значит есть над чем работать. Рады, что вернулись в Лигу чемпионов - турниру, которому «Ливерпуль» принадлежит. Мы доказали, что может играть против больших клубов», - цитирует игрока BT Sport.
Матч
Ливерпуль - Хоффенхайм - 4:2 (3:1)
Голы
Джан 11 (1:0). Салах 18 (2:0). Джан 21 (3:0). Ют 28 (3:1). Фирмино 63 (4:1). Вагнер 79 (4:2).
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
23 августа 21:45, Энфилд, Онлайн-трансляция