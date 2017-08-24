Илья Воробьев: Два курьезных гола подкосили нас немножко

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

– «Автомобилист» с победой. Два периода было все нормально, но потом два курьезных гола подкосили нас немножко, – приводит слова Воробьева официальный сайт «магнитки». – Но мы знали, что нам будет непросто. Будем работать, ведь наша задача становиться лучше день за днем.

– Что все же случилось в третьем периоде? Игровая дисциплина или потеряли бдительность?

– Коллега сказал – один гол от конька, а второй с нулевого угла, довольно курьезный. Конечно мы недовольны третьим периодом. Будем разбираться.

– Сегодня часть игроков осталась в запасе. Увидим ли мы их в следующем матче, будет ли ротация?

– Возможно. Будем думать.

– Хотелось узнать об Игоре Григоренко. Насколько он готов и когда мы сможем его увидеть?

– Еще не готов.