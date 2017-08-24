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Илья Воробьев: Два курьезных гола подкосили нас немножко

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

– «Автомобилист» с победой. Два периода было все нормально, но потом два курьезных гола подкосили нас немножко, – приводит слова Воробьева официальный сайт «магнитки». – Но мы знали, что нам будет непросто. Будем работать, ведь наша задача становиться лучше день за днем.

– Что все же случилось в третьем периоде? Игровая дисциплина или потеряли бдительность?
– Коллега сказал – один гол от конька, а второй с нулевого угла, довольно курьезный. Конечно мы недовольны третьим периодом. Будем разбираться.

– Сегодня часть игроков осталась в запасе. Увидим ли мы их в следующем матче, будет ли ротация?
– Возможно. Будем думать.

– Хотелось узнать об Игоре Григоренко. Насколько он готов и когда мы сможем его увидеть?
– Еще не готов.

Матч

Металлург Мг - Автомобилист - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Голы:

Михнов (Гареев, Торченюк), 11:27 (0:1). Мозякин 13:13 (1:1 - бол.). Эллисон (Осала), 38:27 (2:1 - мен.). Обидин (Чесалин), 44:44 (2:2). Голышев (Мегалинский, Бек), 45:33 (2:3). Кучерявенко (Тичар), 52:50 (2:4). Паре 57:49 (2:5).

Место и дата

23 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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