Валерий Масалитин: «Зенит» и «Краснодар» могут пройти в групповой этап Лиги Европы

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответных матчей «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.

Напомним, что «Зенит» в первом матче на выезде проиграл «Утрехту» (0:1), а «Краснодар» дома победил «Црвену Звезду» (3:2).

«Ожидания? Волнительные. «Зениту» надо отыгрываться. «Краснодару» тоже надо забивать. Желательно, мяча два. Как тут не вспомнить гол, который не засчитали в первом матче. Все складывается из мелочей. Но пройти могут оба наших клуба. Хотелось бы этого», – сказал Масалитин.