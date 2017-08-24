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Валерий Масалитин: «Зенит» и «Краснодар» могут пройти в групповой этап Лиги Европы

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответных матчей «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.

Напомним, что «Зенит» в первом матче на выезде проиграл «Утрехту» (0:1), а «Краснодар» дома победил «Црвену Звезду» (3:2).

«Ожидания? Волнительные. «Зениту» надо отыгрываться. «Краснодару» тоже надо забивать. Желательно, мяча два. Как тут не вспомнить гол, который не засчитали в первом матче. Все складывается из мелочей. Но пройти могут оба наших клуба. Хотелось бы этого», – сказал Масалитин.

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