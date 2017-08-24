Владимир Крикунов: Первая игра, удачно забили, выиграли

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» (2:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Скажу, что мы хотели сыграть хорошо первую игру, старались ребята, пропустили гол впятером от четверых и немного подрастерялись. Но собрались на третий период.

Там еще и немного повезло, когда Кучерявенко бросал – шайба заскочила в ворота от ноги защитника.

А так что? Начало чемпионата. Первая игра. Сыграли, удачно забили, выиграли», - приводит слова Крикунова официальный сайт «Металлурга».