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Владимир Крикунов: Первая игра, удачно забили, выиграли

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» (2:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Скажу, что мы хотели сыграть хорошо первую игру, старались ребята, пропустили гол впятером от четверых и немного подрастерялись. Но собрались на третий период.

Там еще и немного повезло, когда Кучерявенко бросал – шайба заскочила в ворота от ноги защитника.

 А так что? Начало чемпионата. Первая игра. Сыграли, удачно забили, выиграли», - приводит слова Крикунова официальный сайт «Металлурга».

Матч

Металлург Мг - Автомобилист - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Голы:

Михнов (Гареев, Торченюк), 11:27 (0:1). Мозякин 13:13 (1:1 - бол.). Эллисон (Осала), 38:27 (2:1 - мен.). Обидин (Чесалин), 44:44 (2:2). Голышев (Мегалинский, Бек), 45:33 (2:3). Кучерявенко (Тичар), 52:50 (2:4). Паре 57:49 (2:5).

Место и дата

23 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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