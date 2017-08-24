Владимир Крикунов: Первая игра, удачно забили, выиграли
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился
впечатлениями от победы над «Металлургом» (2:5) в первом матче регулярного
чемпионата КХЛ.
«Скажу, что мы хотели сыграть хорошо первую игру, старались
ребята, пропустили гол впятером от четверых и немного подрастерялись. Но собрались
на третий период.
Там еще и немного повезло, когда Кучерявенко бросал – шайба
заскочила в ворота от ноги защитника.
А так что? Начало чемпионата. Первая игра. Сыграли, удачно забили, выиграли», - приводит слова Крикунова официальный сайт «Металлурга».
Матч
Металлург Мг - Автомобилист - 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
Голы:
Михнов (Гареев, Торченюк), 11:27 (0:1). Мозякин 13:13 (1:1 - бол.). Эллисон (Осала), 38:27 (2:1 - мен.). Обидин (Чесалин), 44:44 (2:2). Голышев (Мегалинский, Бек), 45:33 (2:3). Кучерявенко (Тичар), 52:50 (2:4). Паре 57:49 (2:5).
Место и дата
23 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция