Юрген Клопп: Мы провели два невероятно сложных матча с «Хоффенхаймом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов.
В ответном матче раунда плей-офф квалификации турнира английский клуб дома обыграл «Хоффенхайм» (4:2). Первый матч мерсисайдцы также выиграли со счетом 2:1.
«Рассчитывали сегодня на быстрый старт и у нас все получилось. Это фантастика. «Хоффенхайм» - наиболее трудный соперник на этой стадии, у нас было две неверояно сложные игры. Мы сделали определенные выводы из первой встречи, внесли небольшие коррективы, когда они уменьшили количество обороняющихся с пяти по четырех», - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Ливерпуль - Хоффенхайм - 4:2 (3:1)
Голы
Джан 11 (1:0). Салах 18 (2:0). Джан 21 (3:0). Ют 28 (3:1). Фирмино 63 (4:1). Вагнер 79 (4:2).
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
23 августа 21:45, Энфилд, Онлайн-трансляция