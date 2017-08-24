Юрген Клопп: Мы провели два невероятно сложных матча с «Хоффенхаймом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации турнира английский клуб дома обыграл «Хоффенхайм» (4:2). Первый матч мерсисайдцы также выиграли со счетом 2:1.

«Рассчитывали сегодня на быстрый старт и у нас все получилось. Это фантастика. «Хоффенхайм» - наиболее трудный соперник на этой стадии, у нас было две неверояно сложные игры. Мы сделали определенные выводы из первой встречи, внесли небольшие коррективы, когда они уменьшили количество обороняющихся с пяти по четырех», - цитирует специалиста BBC Sport.