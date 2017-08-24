Виктор Гончаренко: Почему мы должны кого-то бояться из топ-команд в Лиге чемпионов?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - после победы над «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов - 2:0.

– Если взять суммарно эти два матча, то мы заслужили победу, - говорил Гончаренко. – В домашнем матче играли более активно, чем на выезде. Понимали, что «Янг Бойз» попробует агрессивно войти в игру, сразу создать нам проблемы. Но, учитывая наш опыт, мы эту ситуацию предвидели, и тоже мощно начали матч. Выбили почву из под ног соперника. Было много атак, моментов.

– Сказались ли погодные условия?

– Хорошо, что дренаж поля выдержал нагрузку. Игроки тоже были готовы. Останавливаться с таким соперником – опасно. И несмотря на плотный график, было хорошее движение.

– ЦСКА при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов будет в четвертой корзине. Коленочки не затрясутся?

– А с чего вдруг? Разве это первый наш групповой этап? Для чего мы тогда проходили АЕК, «Янг Бойз», чтобы потом бояться кого-то? В составе ЦСКА играют люди, побеждавшие в Кубке УЕФА, проведшие множество матчей за сборную. Кого им бояться?

Напомним, жеребьевка Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.