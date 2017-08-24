Виктор Гончаренко: Чалов хорошо открывается. Надо помочь ему обрести уверенность

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - после победы над «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов - 2:0.

- У Федора Чалова были моменты, но он, казалось, каждый раз принимал неверные решения.

- Не то, чтобы решения неверные. Он хорошо открывался, попадал в момент. Но, знаете, есть такое: когда нападающий, имея опасны момент, видит маленького вратаря и большие ворота. А бывает наоборот – большой вратарь и маленькие ворота. Наша задача, чтобы Чалов почувствовал уверенность. Объем необходимых работ он выполняет.

Напомним, жеребьевка Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.