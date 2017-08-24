Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Гончаренко: Чалов хорошо открывается. Надо помочь ему обрести уверенность

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - после победы над «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов - 2:0.

- У Федора Чалова были моменты, но он, казалось, каждый раз принимал неверные решения.
- Не то, чтобы решения неверные. Он хорошо открывался, попадал в момент. Но, знаете, есть такое: когда нападающий, имея опасны момент, видит маленького вратаря и большие ворота. А бывает наоборот – большой вратарь и маленькие ворота. Наша задача, чтобы Чалов почувствовал уверенность. Объем необходимых работ он выполняет.

Напомним, жеребьевка Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главный тренер «Янг Бойз»: Дзагоев слишком возрастной для топ-клубаГлавный тренер швейцарского «Янг Бойз» Адольф Хюттер после поражения в ответном матче с ЦСКА (0:2) в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов был сдержан.Валерий Масалитин: ЦСКА заработал. Надеюсь на усиление. КачественноеВалерий Масалитин: ЦСКА заработал. Надеюсь на усиление. КачественноеБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что даже после победы над «Янг Бойз» (2:0).Виктор Гончаренко: Почему мы должны кого-то бояться из топ-команд в Лиге чемпионов?Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - после победы над «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов - 2:0.Юрген Клопп: Мы провели два невероятно сложных матча с «Хоффенхаймом»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов.Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» вернулся в Лигу чемпионов - турниру, которому он принадлежитКапитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Футбол
Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» вернулся в Лигу чемпионов - турниру, которому он принадлежит
Футбол
«Ливерпуль» и АПОЭЛ вышли в групповой этап Лиги чемпионов
Футбол
«Карабах» и лиссабонский «Спортинг» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
Футбол
ЦСКА – «Янг Бойз». Видео голов
все новости
Янг Бойз
Янг Бойзкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости