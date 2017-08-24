Виктор Гончаренко: Чалов хорошо открывается. Надо помочь ему обрести уверенность
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - после победы над «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов - 2:0.
- У Федора Чалова были моменты, но он, казалось, каждый раз принимал неверные решения.
- Не то, чтобы решения неверные. Он хорошо открывался, попадал в момент. Но, знаете, есть такое: когда нападающий, имея опасны момент, видит маленького вратаря и большие ворота. А бывает наоборот – большой вратарь и маленькие ворота. Наша задача, чтобы Чалов почувствовал уверенность. Объем необходимых работ он выполняет.
Напомним, жеребьевка Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция