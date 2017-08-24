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Главный тренер «Янг Бойз»: Дзагоев слишком возрастной для топ-клуба

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер швейцарского «Янг Бойз» Адольф Хюттер после поражения в ответном матче с ЦСКА (0:2) в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов был сдержан.

– Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой и выходом в групповой этап, - начал Хюттер. – Они сегодня были лучшей командой, задавали темп игре, имели преимущество. В начале матча и второго тайма у нас были некоторые шансы, но мы их не использовали, к сожалению. А когда счет стал 0:2, что-то исправить уже было сложно. Сложись первая игра иначе, где победа ЦСКА была счастливой случайностью, матч в Москве мог бы пойти по другому сценарию. Но теперь наша задача – удачно выступить в Лиге Европы.

– Александра Головина отправляли в лондонский «Арсенал». Кто из ЦСКА мог бы проявить себя в Европе?
– Он, и еще Дзагоев с Витиньо. Они могут заиграть в командах сильнее ЦСКА. Правда, Дзагоев и Витиньо, возможно, уже слишком возрастные для успешной карьеры в европейском топ-клубе.

– Второй матч подряд гол в свои ворота организовывает Нуху. Это было ключевыми фактором? – уточнил коллега.
– Какую ошибку вы имеет ввиду в этом матче?

– С первым голом, когда он скинул мяч на ногу Щенникову.
– Он сделал все, что мог, чтобы прервать подачу с фланга. Оценивать его игру – моя забота, – заметил Хюттер. Можно еще добавить, что это не вина Нуху, что после прерванной им подачи, Щенников был абсолютно один на дальней штанге.

– Что не получилось сегодня у «Янг Бойз»?
– Мы надеялись активнее играть в атаке, заставляя защиту ЦСКА ошибаться. Но ЦСКА все 90 минут был лучше. Нам даже за счет длинных передач не удалось нагнетать напряжение в их штрафной.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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