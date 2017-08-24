Роман Бабаев: Находясь в четвертой корзине, надеяться на благосклонность жребия не приходится

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Янг Бойз» (2:0) и выход армейцев в групповой этап Лиги чемпионов.



- Все мысли были о том, чтобы выйти в групповой этап, - сказал он. - Это было важно. Сейчас прикидываем какие-то варианты, однако понимаем, что, находясь в четвертой корзине, надеяться на благосклонность жребия не приходится. Тем более, фортуна помогла нам на прошлой стадии, когда три сеянных команды выбыли и ЦСКА оказался среди сеянных команд. Поэтому, какой клуб попадется, такой и попадется. Конечно, все соперники будут сильные.



- ЦСКА планирует покупать новых игроков?

- Ничего нового не расскажу. Очень хотелось бы приобретений. Ежедневно проводим совещания с селекционным отделом, однако пока вариант, который действительно был бы подходящим, не представился. Но надежду не теряем, время пока есть. Конечно, Вендел был и остается в нашем списке, но когда появляются такие клубы, как «Манчестер Сити» и «ПСЖ», то сложно конкурировать, не все получается таким образом, как хотелось бы нам.