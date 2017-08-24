Анвар Гатиятулин: Игра получилась нервная, наделали много ошибок

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Первый матч чемпионата. Очень важно было справиться с этим давлением, – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Лады». – Игра получилась нервная, наделали много ошибок. Очень рады, что победили, смогли создать моменты и забить. Ошибки разберем и будем готовиться к следующему матчу.

– Удивила ли вас чем-то «Лада»?

– Мы смотрели и разбирали матчи с участием хозяев. Ожидали, что игра будет сложной, тяжелой, такой она и получилась. Было много ошибок, повторюсь.

– После второго периода, когда «Лада» много атаковала, что сказали команде в перерыве?

– Мы допускали много ошибок, потерь в средней зоне, на входе в зону. Поправили игру в этом направлении, попросили ребят исключить ненужные ошибки.

– Александр Черников, получивший травму, надолго выбыл?

– Видимо, да. Саша поехал делать снимок.