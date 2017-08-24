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Анвар Гатиятулин: Игра получилась нервная, наделали много ошибок

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Первый матч чемпионата. Очень важно было справиться с этим давлением, – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Лады». – Игра получилась нервная, наделали много ошибок. Очень рады, что победили, смогли создать моменты и забить. Ошибки разберем и будем готовиться к следующему матчу.

– Удивила ли вас чем-то «Лада»?
– Мы смотрели и разбирали матчи с участием хозяев. Ожидали, что игра будет сложной, тяжелой, такой она и получилась. Было много ошибок, повторюсь.

– После второго периода, когда «Лада» много атаковала, что сказали команде в перерыве? 
– Мы допускали много ошибок, потерь в средней зоне, на входе в зону. Поправили игру в этом направлении, попросили ребят исключить ненужные ошибки.

– Александр Черников, получивший травму, надолго выбыл?
– Видимо, да. Саша поехал делать снимок.

Матч

Лада - Трактор - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Щехура (Якуценя, Бородкин), 6:51 (0:1). Пеньковский (Кручинин, Якуценя), 56:35 (0:2 - бол.).

Место и дата

23 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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