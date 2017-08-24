Льорис Бенито: ЦСКА был быстрее нас и заслужил победу
Защитник «Янг Бойз» Льорис Бенито прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиг чемпионов.
- Мы невероятно огорчены результатом. Сегодня ЦСКА играл совершенно по-другому по сравнению с первым матчем и заслужил победу. Россияне двигались быстрее, чем мы, играли на контратаках и победили. В составе соперника лучшими были Витиньо и Дзагоев. Наше поражение нельзя списывать на погоду. Невзирая на дождь, ЦСКА позволял нам играть. Считаю, не хватило уверенности, однако Лига Европы - тоже отличный результат для нашей команды, - сказал игрок.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция