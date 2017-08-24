Льорис Бенито: ЦСКА был быстрее нас и заслужил победу

Защитник «Янг Бойз» Льорис Бенито прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиг чемпионов.

- Мы невероятно огорчены результатом. Сегодня ЦСКА играл совершенно по-другому по сравнению с первым матчем и заслужил победу. Россияне двигались быстрее, чем мы, играли на контратаках и победили. В составе соперника лучшими были Витиньо и Дзагоев. Наше поражение нельзя списывать на погоду. Невзирая на дождь, ЦСКА позволял нам играть. Считаю, не хватило уверенности, однако Лига Европы - тоже отличный результат для нашей команды, - сказал игрок.