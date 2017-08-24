Артис Аболс: Что мы ожидали от «Трактора», то и увидели

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Трактора» (0:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю соперника с победой. Хотя погода на улице абсолютно не хоккейная, всех – с началом хоккейного сезона, – приводит слова Аболса официальный сайт «Лады». – А по игре-то, что мы ожидали от «Трактора», то и увидели.

Соперник играл в том же ключе, что и в прошлом году - очень организованно, спокойно сзади, два гола забили, использовав наши ошибки, хотя мы дали возможностей гораздо больше. Мы начали игру неплохо, но после удалений инициатива была уже у «Трактора». Пропустили, скажем так, в стандартной ситуации, где челябинцы сыграли немного нестандартно. Появилась растерянность и хорошо, что следом соперник второй гол не забили.

Во втором периоде игра у нас пошла получше, владели инициативой, были моменты, и на протяжении всей игры были моменты, надо было забивать, но наши нападающие эти моменты не использовали, и Демченко сыграл хорошо. А в третьем периоде надо было отыгрываться, пошли удаления, особенно в концовке. Они лишили нас шансов, да к тому же еще и пропустили гол.

Я игрокам говорю, что в современном хоккее все решают детали, нюансы. И в этих нюансах «Трактор» был лучше. Две наших ошибки - в первом эпизоде мы не разобрались на вбрасывании, затем - невнимательность на смене. Хоть мы неплохо играли в меньшинстве, но «Трактор» все-таки забил».