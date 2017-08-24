Артис Аболс: Что мы ожидали от «Трактора», то и увидели
Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение
от «Трактора» (0:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Поздравляю соперника с победой. Хотя погода на улице
абсолютно не хоккейная, всех – с началом хоккейного сезона, – приводит слова
Аболса официальный сайт «Лады». – А по игре-то, что мы ожидали от «Трактора»,
то и увидели.
Соперник играл в том же ключе, что и в прошлом году - очень
организованно, спокойно сзади, два гола забили, использовав наши ошибки, хотя
мы дали возможностей гораздо больше. Мы начали игру неплохо, но после удалений
инициатива была уже у «Трактора». Пропустили, скажем так, в стандартной
ситуации, где челябинцы сыграли немного нестандартно. Появилась растерянность и
хорошо, что следом соперник второй гол не забили.
Во втором периоде игра у нас пошла получше, владели
инициативой, были моменты, и на протяжении всей игры были моменты, надо было
забивать, но наши нападающие эти моменты не использовали, и Демченко сыграл
хорошо. А в третьем периоде надо было отыгрываться, пошли удаления, особенно в
концовке. Они лишили нас шансов, да к тому же еще и пропустили гол.
Я игрокам говорю, что в современном хоккее все решают детали, нюансы. И в этих нюансах «Трактор» был лучше. Две наших ошибки - в первом эпизоде мы не разобрались на вбрасывании, затем - невнимательность на смене. Хоть мы неплохо играли в меньшинстве, но «Трактор» все-таки забил».
Матч
Лада - Трактор - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Щехура (Якуценя, Бородкин), 6:51 (0:1). Пеньковский (Кручинин, Якуценя), 56:35 (0:2 - бол.).
Место и дата
23 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция