Карадениз, Погба и Икарди попали в 49-ю команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 49-ю команду недели попал полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз, который в матче седьмого тура РФПЛ против «Анжи» (6:0) забил мяч и отдал три результативные передачи.

Сильнейшими в этой команде недели стали Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Мауро Икарди («Интер»), Жонас («Бенфика»), Рияд Марез («Лестер Сити») и Кейлор Навас («Реал»).