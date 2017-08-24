Карадениз, Погба и Икарди попали в 49-ю команду недели FIFA 17
Источник: EA SportsКомментарии
Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие
результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов
формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.
В 49-ю команду недели попал полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз,
который в матче седьмого тура РФПЛ против «Анжи» (6:0) забил мяч и отдал три
результативные передачи.
Сильнейшими в этой команде недели стали Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Мауро Икарди («Интер»), Жонас («Бенфика»), Рияд Марез («Лестер Сити») и Кейлор Навас («Реал»).
Команда недели FIFA 17 № 49Фото: EA Sports
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