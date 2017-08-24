Александр Бубнов: Такой игры, как в квалификации, ЦСКА в Лиге чемпионов будет недостаточно

Футбольный Александр Бубнов поделился мнением о перспективах ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.

Накануне армейцы обыграли «Янг Бойз» в ответном матче раунда плей-офф квалификации турнира (2:0). В первой встрече они также взяли верх (1:0).

- Что же касается перспектив команды в групповой стадии, то такой игры, как в квалификации, будет недостаточно. ЦСКА нужен еще один хороший форвард. С другой стороны, у армейцев опытная команда, которая наверняка не сдастся без боя. Многое, безусловно, будет зависеть от жеребьевки, но побороться за третье место и Лигу Европы москвичам точно под силу. К слову, такой исход нельзя будет назвать провалом. Во всяком случае молодежь и сборники получат очень полезный опыт, - считает Бубнов.