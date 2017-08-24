Александр Бубнов: Такой игры, как в квалификации, ЦСКА в Лиге чемпионов будет недостаточно
Футбольный Александр Бубнов поделился мнением о перспективах ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.
Накануне армейцы обыграли «Янг Бойз» в ответном матче раунда плей-офф квалификации турнира (2:0). В первой встрече они также взяли верх (1:0).
- Что же касается перспектив команды в групповой стадии, то такой игры, как в квалификации, будет недостаточно. ЦСКА нужен еще один хороший форвард. С другой стороны, у армейцев опытная команда, которая наверняка не сдастся без боя. Многое, безусловно, будет зависеть от жеребьевки, но побороться за третье место и Лигу Европы москвичам точно под силу. К слову, такой исход нельзя будет назвать провалом. Во всяком случае молодежь и сборники получат очень полезный опыт, - считает Бубнов.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция