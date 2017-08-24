Юрий Петров: Не пропустили – значит, хорошо сыграли

Форвард «Трактора» Юрий Петров поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игры в Тольятти – они, конечно, особенные. Дома хочется выиграть, хотя и играю уже за «Трактор». Перед своими родными проигрывать не хочется. Как я считаю, победили заслуженно.

Больше времени играли в атаке, создали больше моментов. Добились хорошего результата. Так получилось, что посреди матча Саня (Александр Черников) выбыл, и в нашей тройке осталось два нападающих. Выходили с разными партнерами, но игра не изменилась. Играли то в три, то в четыре звена.

Мы вдвоем постоянно выходим в меньшинстве, но в данном случае его отсутствие на игре не сказалось – без него мы провели лишь одно меньшинство. Не пропустили – значит, хорошо сыграли», - приводит слова Петрова официальный сайт «Трактора».