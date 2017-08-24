Юрий Петров: Не пропустили – значит, хорошо сыграли
Форвард «Трактора» Юрий Петров поделился впечатлениями от
победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Игры в Тольятти – они, конечно, особенные. Дома хочется
выиграть, хотя и играю уже за «Трактор». Перед своими родными проигрывать не
хочется. Как я считаю, победили заслуженно.
Больше времени играли в атаке, создали больше моментов.
Добились хорошего результата. Так получилось, что посреди матча Саня (Александр
Черников) выбыл, и в нашей тройке осталось два нападающих. Выходили с разными
партнерами, но игра не изменилась. Играли то в три, то в четыре звена.
Мы вдвоем постоянно выходим в меньшинстве, но в данном случае его отсутствие на игре не сказалось – без него мы провели лишь одно меньшинство. Не пропустили – значит, хорошо сыграли», - приводит слова Петрова официальный сайт «Трактора».
Матч
Лада - Трактор - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Щехура (Якуценя, Бородкин), 6:51 (0:1). Пеньковский (Кручинин, Якуценя), 56:35 (0:2 - бол.).
Место и дата
23 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция