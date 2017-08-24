Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Петров: Не пропустили – значит, хорошо сыграли

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Форвард «Трактора» Юрий Петров поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игры в Тольятти – они, конечно, особенные. Дома хочется выиграть, хотя и играю уже за «Трактор». Перед своими родными проигрывать не хочется. Как я считаю, победили заслуженно.

Больше времени играли в атаке, создали больше моментов. Добились хорошего результата. Так получилось, что посреди матча Саня (Александр Черников) выбыл, и в нашей тройке осталось два нападающих. Выходили с разными партнерами, но игра не изменилась. Играли то в три, то в четыре звена.

Мы вдвоем постоянно выходим в меньшинстве, но в данном случае его отсутствие на игре не сказалось – без него мы провели лишь одно меньшинство. Не пропустили – значит, хорошо сыграли», - приводит слова Петрова официальный сайт «Трактора».

Матч

Лада - Трактор - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Щехура (Якуценя, Бородкин), 6:51 (0:1). Пеньковский (Кручинин, Якуценя), 56:35 (0:2 - бол.).

Место и дата

23 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артис Аболс: Что мы ожидали от «Трактора», то и увиделиГлавный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Трактора» (0:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: Игра получилась нервная, наделали много ошибокГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (2:0) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.«Лада» подписала нападающего Нестерова«Лада» подписала односторонний контракт с нападающим Александром Нестеровым, сообщается на официальном сайте КХЛ.Владимир Крикунов: Первая игра, удачно забили, выигралиГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» (2:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.Илья Воробьев: Два курьезных гола подкосили нас немножкоГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
Главный тренер «Янг Бойз»: Дзагоев слишком возрастной для топ-клуба
Футбол
Виктор Гончаренко: Почему мы должны кого-то бояться из топ-команд в Лиге чемпионов?
Футбол
Юрген Клопп: Мы провели два невероятно сложных матча с «Хоффенхаймом»
Футбол
Валерий Масалитин: «Зенит» и «Краснодар» могут пройти в групповой этап Лиги Европы
все новости
Лада
Ладакалендарьстатистика
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Юрий Петров
Юрий Петроввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости