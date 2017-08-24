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Роналду принес победу «Реалу» над «Фиорентиной» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче за Кубок Сантьяго Бернабеу мадридский «Реал» обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.

Счет в матче на 4-й минуте открыл игрок гостевой команды Жордан Верету, но спустя три минуты сливочные силами Борха Майораля сравняли счет. Точку в матче поставил форвард мадридской команды Криштиану Роналду, забивший красивый мяч с угла штрафной площади на 33-й минуте.

Напомним, Кубок Сантьягу Бернабеу проходит ежегодно с 1979 года. В этом году игра была приурочена к 60-й годовщине финального матча Кубка европейских чемпионов 1957 года, в котором сыграли «Реал» и «Фиорентина».

Кубок Сантьягу Бернабеу

«Реал» – «Фиорентина» — 2:1 (2:1).

Голы: Верету, 4 (0:1), Майораль, 7 (1:1), Роналду, 33 (2:1).
«Реал»: Касильяс (Зидан, 46), Начо (Ману, 46), Хакими, Тео, Рамос (Техеро, 46), Себальос, Асенсио, Маркос Льоренте, Васкес, Роналду, Майораль.
«Фиорентина»: Спортьелло, Песселья, Бруну Гашпар, Астори, Бираги, Верету, Бадель (Санчес, 46), Жил Диаш, Эссерик, Кьеза, Симеоне.

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